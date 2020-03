Nazir Angela Merkelin əlini sıxmadı - Koronavirusa görə / FOTOLAR

Almaniya Daxili İşlər naziri Horst Zehofer koronavirus səbəbindən kansler Angela Merkelin əlini sıxmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə Merkel salona girərkən heç kimə əl uzatmadan yerinə keçib. Lakin oturduğu yerin yanında Zehoferi görən Merkel ona doğru əlini uzadıb. Zehofer isə "Yox, yox" deyərək imtina edib. Merkel isə cavabında "Həqiqətən, başa düşürəm sizi" deyərək yerində əyləşib.

Qeyd edək ki, Zehofer koronavirus səbəbindən 2 həftədir heç kimlə əllə görüşməmək qərarı alıb.

Mənbə: sondakika.com

