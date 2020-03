Bakı metrosunda koronavirusla bağlı "Qaynar xətt" yaradıldı

Fevralın 21-dən "Bakı Metropoliteni" QSC-nin bütün obyektlərində və qatarlarda koronovirus infeksiyasına qarşı əks-epidemik profilaktik tədbirlər - dezinfeksiya işləri aparılmaqdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun açıqlamasında bildirilir.

Məlumatda deyilir ki, müvafiq lisenziyası olan şirkətlə bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq, hazırlanan tədbirlər planına əsasən, "Bakı Metropoliteni"nin müvafiq struktur vahidi işçilərinin nəzarəti altında şirkət tərəfindən "Nərimanov" elektrik deposunda qatarların ətraflı dezinfeksiyası tam olaraq yerinə yetirilib və ikinci dövrə üzrə dezinfeksiya işlərinə başlanılıb və davamlı olaraq aparılacaq. Onu da xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, dezinfeksiya işləri vaqon salonunun bütün hissələrini əhatə edir.

Tədbirlər planına uyğun olaraq, "Nərimanov" elektrik deposunun yeməkxanasında da dezinfeksiya işləri aparılıb. Profilaktik tədbirin aparılmasına ictimai nəzarət də təmin edilir. Budəfəki tədbirdə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sağlamlığın mühafizəsi və sosial təminat üzrə şöbəsinin etimadlı həkimi Söhrab Mansurov da yaxından iştirak edib. Onunla yanaşı, həkim-mütəxəssis Emin Kəbirlinski, Metropoliteni İşçiləri Həmkarlar İttifaqının nümayəndəsi və əməyin texniki müfəttişi də işləri yaxından izləyiblər. Onlar profilaktik tədbirlərin təşkilini yüksək qiymətləndiriblər.

Fevral ayının 26-dan başlayaraq, gündəlik olmaqla, koronavirus infeksiyasına qarşı əks-epidemik profilaktik tədbirlər stansiyalarda da aparılır. Gündəlik iş şəraiti rejimində əllə təmas olunan səthlər xüsusi dezinfektantlarla silinərək təmizlənir. Dezinfektantlarla silinən yerlərə qapılar, şüşələr, pilləkən, keçid, vestibül, plaftomalar və s. yerlərdə tutacaqlar, eskalatorların sürahilərini nümunə göstərmək olar. Bu işlər gün ərzində bir neçə dəfə təkrarlanmaqla yerinə yetirilir və daimi olaraq nəzarət təmin edilir. Gündəlik rejimdə istifadə olunan dezinfektantlar insan sağlamlığı üçün təhlükəsizdir. Gecə saatlarında, sərnişinlərin metropolitendən istifadə etmədiyi vaxtlarda stansiyalarda aparılan profilaktik dezinfeksiya tədbirlərinə keçid, vestibül, plaftorma və stansiya yolları daxildir.

Tədbirlər planına uyğun olaraq, "Bakı Metropliteni"nin bütün inzibati binaları və yeməkxanalarında, o cümlədən xidməti və işçi otaqlarda, sanitariya qovşaqlarında, vestibül, dəhlizlər və s. yerlərdə dezinfeksiya işləri mərhələli qaydada aparılır.

Xatırladaq ki metropolitendə koronavirusla əlaqədar dezinfeksiya zamanı geniş spektrli "ProGreen DEZ-8" dərman vasitəsindən istifadə olunur. Bu dezinfektant bütün növ mikroblar, bakteriyalar, viruslar, göbələklər, vərəm çöpləri, habelə qan, bəlğəm, nəcis üçün də təyinatlıdır.

Ümumən 2020-ci il yanvar ayının 30-dan "Bakı Metropoliteni"də geniş maarifləndirmə işlərinə də start verilib. İlk olaraq, metropoliten işçiləri arasında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin, həmçinin TƏBİB-in tövsiyələrinə uyğun olaraq, koronavirusla bağlı ətraflı maarifləndirmə işləri aparılıb və davam edir.

Koronavirus ilə bağlı metropolitendə mütəmadi olaraq görülən tədbirlər barədə ictimaiyyəti maraqlandıran məsələlər üçün “Bakı Metropoliteni”ndə 964 və (012) 490 00 00 nömrəli qaynar xətləri (http://metro.gov.az/az/contacts) davamlı fəaliyyət göstərir. Məsələnin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, metropolitenlə digər məsələlərlə bağlı telefon rabitəsinin qurulması üçün +994 (12) 490 01 01 nömrəsi təyin edilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.