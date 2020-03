Moskvada koronavirusa yoluxmuş şəxslə təmasda olan 24 nəfər virus şübhəsilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin açıqlama verib.

O bildirib ki, daha 83 nəfər karantində nəzarət altındadır.

