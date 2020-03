AFFA AVRO-2020 ilə bağlı növbəti tender elan etdi

AVRO-2020-nin 4 oyununun Bakı şəhərində keçirilməsi ilə əlaqədar AFFA növbəti tender elan edib.

Metbuat.az milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, məqsəd şəhər və hava limanı ərazisində fəaliyyət göstərəcək işçi heyətinin və könüllülərin yeməklə təminatının təşkilidir.

Təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı şəffaflığın qorunması və prosesin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün “Şirkətlərin uyğunluğu üzrə sorğu vərəqi”ni müvafiq qaydada dolduraraq AFFA-ya göndərmək lazımdır. “Şirkətlərin uyğunluğu üzrə sorğu vərəqi" təqdim olunmayacağı halda, həmin təklif tenderdə iştirak edə bilməyəcək.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər qiymət təklifi və yuxarıda qeyd olunan “Şirkətlərin uyğunluğu üzrə sorğu vərəqi"ni, eləcə də şirkət tərəfindən irəli sürülən tender təklifi qalib olduğu halda, tələb olunanların müvafiq tarixə qədər təhvil veriləcəyinə dair zəmanət məktubunu 1 aprel saat 18:00-dək [email protected] elektron ünvanına göndərə bilər.

Aşağıda göstərilənlərin təqdim olunması vacibdir:

- Ölkədə müvafiq sahə üzrə sertifikatlaşdırma aparmağa səlahiyyətli orqan tərəfindən qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmasına dair dövlət reyestrindən çıxarış;

- Qida və içki məhsullarının qida təhlükəsizliyi sertifikatı;

- İstifadə edilən avadanlıqlar, cihazlar, qablar və digər təchizat vasitələrinin sanitariya normaları və qaydalarına, gigiyena normativlərinin tələblərinə uyğun olmasını göstərən zəmanət məktubu;

- Məhsulların istehsalının, eləcə də istehlakına cəlb olunan işçilərin texniki normativ hüquqi aktların məcburi tələblərinə uyğun olaraq, xüsusi hazırlıq və profilaktiki tibbi müayinədən keçməsini göstərən hüquqi qüvvəyə malik təsdiqedici sənəd.

