"Real TV" ölkə ərazisində xüsusi ayrılmış karantin xəstəxanalarının birindən reportaj hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, reportajda xəstəxananın hazırkı durumu ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Bundan başqa, karantin altında olan vətəndaşlar da səhhətləri ilə bağlı açıqlama veriblər.

Reportajı təqdim edirik:

