Səudiyyə Ərəbistanında da koronavirusa ilk yoluxma aşkarlandı

Səudiyyə Ərəbistanının Səhiyyə Nazirliyi ölkədə koronavirusa ilk yoluxma hadisəsinin qeydə alındığını bildirib.

Bu barədə Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir.

Nazirlik qeyd edib ki, laboratoriya araşdırmaları Bəhreyn vasitəsilə İrandan gələn Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşında yeni koronavirusa yoluxma hadisəsini təsdiqləyib.

Hazırda xəstə tibb müəssisələrindən birində həkimlərin nəzarəti altında karantindədir.

Nazirlik həmçinin virusa yoluxmuş xəstənin təmasda olduğu şəxslərin də müəyyənləşdirildiyini bildirib. Qeyd edilir ki, onlardan da analizlər götürülüb. Nəticələr analizlər başa çatdıqdan sonra elan ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.