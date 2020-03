Daha bir ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı artıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Pakistanda daha bir nəfərdə koronavirus infeksiyası aşkarlanıb.

Belə ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 5-ə çatıb.

Qeyd edek ki, dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxanların sayı 91 000-ə çatıb. Bunlardan 48 173 nəfəri sağalıb, 3 119 nəfər isə ölüb.

