Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Almaniya kansleri Angela Merkel telefonla danışıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon görüşməsində İdlib və müqrant məsələsi başda olmaqla bir çox mövzular, iki ölkə arasındakı münasibətlər də müzakirə edilid. Danışıq zamanı Ərdoğan miqrantlarla bağlı bu yükün ədalətli bölünməsi lazım olduğunu qeyd edib.

Qeyd edək ki, Türkiyə Suriyadan gələn miqrantların Avropaya keçməsi üçün qapılarını 2 gündür açıb.

Mənbə: ntv.com.tr

