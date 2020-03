Finlandiyada daha bir nəfərin yeni növ COVID-19 koronavirusuna yoluxduğu qeyde alınıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yeni yoluxma halı 28 fevral koronavirusa yoluxmuş şəxslə əlaqəsi olan insanda aşkar edilib. Bildirilir ki, onun yoluxması gözlənilən idi və vəziyyəti yaxşıdır.

Beləliklə, Finlandiyada yeni növ COVID-19 koronavirusuna yoluxanların sayı 6 nəfərə çatıb.

