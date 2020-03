Donald Tramp miqrant məsələsi ilə bağlı Kiryakos Miçotakis ilə danışıb

ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə Yunanıstan Baş naziri Kiryakos Miçotakis arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Ağ Ev"dən verilən açıqlamada telefon görüşməsində Suriya miqrantları məsələsi müzakirə edilib:

"Donald Tramp Yunanıstan sərhədlərində təhlükəsizliyi təmin etmə addımlarını dəstəklədiyini bildirib. Həmçinin Tramp Avropaya köç edən miqrantlar mövzusunda Yunanıstanı bölgədəki müttəfiqlərlə çalışmağa çağırıb".

Qeyd edək ki, Türkiyənin qapıları açmasından sonra onminlərlə suriyalı Yunanıstan sərhəddinə üz tutub.

Mənbə: ntv.com.tr

