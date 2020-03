"Koronavirusun digər viruslara nisbətən qalıcılıq müddəti azdır"- Bakı şəhər Dezinfeksiya Mərkəzi

"Koronavirus havada uzun müddət qalıcı olmasa da, səthlərdə onun 9-12 saatadək qalıcılıq qabiliyyəti var. Təşvişə ehtiyac yoxdur, koronavirusun digər viruslara nisbətən qalıcılıq müddəti azdır".

Metbuat.az xəbər verir ki bunu jurnalistlərə açıqlamasında Bakı şəhər Dezinfeksiya Mərkəzinin həkimi Elvin Məmmədov deyib. O bildirib ki, qalıcılıq qabiliyyətinə görə bu istiqamətdə təxirəsalınmaz əks-epidemik dezinfeksiya işləri təcili aparılır: "Burada Türkiyə və İspaniya istehsalı yüksək keyfiyyətli dərman preparatlarından, xloramindən daim istifadə olunur. Səthlərdən asılı olaraq dərman məhsulları dəyişə bilir. Bəzən valideynlər təşvişə düşürlər. Bu, o demək deyil ki, əks-epidemik tədbirlər hər hansı epidemik göstəriş olanda həyata keçirilir. Təhsil Nazirliyi ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq nəticəsində demək olar ki, yanvar ayının əvvəlindən hər yerdə bu tədbirlər görülür".

E.Məmmədov qeyd edib ki, bu tədbirlər iş qrafikindən asılı olaraq tədris gününün sonunda aparıldığına görə gözə çarpmır: "Nazirlər Kabinetinin son qərarı bu işlərin daha da sürətlənməsinə səbəb oldu. Az müddət ərzində bütün tədbirlər planı həyata keçiriləcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.