Rusiya “Eurovision”a “Little Big” qrupunu göndərir - VİDEO

Rusiya “Eurovision” mahnı müsabiqəsinə dünyaca məşhur “Little Big” qrupunu göndərəcək.

Metbuat.az Lenta.ru-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə qərarı bu ildə Rusiyada “Eurovision”ı yayımlayacaq Birinci kanal verib.

Məlumata görə, yaxın vaxtlarda kollektiv mahnı müsabiqəsində ifa edəcəyi mahnını açıqlayacaq. Qrupun solisti İlya Prusikin kompozisiyanın əyləcəli olacağını söz verib.

Qeyd edək ki, “Eurovision”ın qaydalarına görə, bütün iştirakçıların mahnıları yeni olmalıdır. Onlar daha öncə buraxılmış kompozisiya ilə çıxış edə bilməzlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.