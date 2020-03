Roma Papası Fransisin yeni növ koronavirusu "Covid-19" testindən keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, testin nəticəsi neqativ çıxıb. Vatikan sözcüsü Matteo Bruni isə Papanın virusa yoluxub-yoluxmaması ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, 10 il əvvəl xəstəlik səbəbindən ağciyərinin bir qismi kəsilən 83 yaşlı dini lider keçdiyimiz həftə bütün tədbirləri təxirə salmış, kameralar önünə çıxmaqdan imtina etmişdi.

Mənbə: REUTERS

