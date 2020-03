Türkiyənin İdlibdə başlatdığı "Bahar qalxanı" hərəkatı davam etməkdədir.

Metbuat.az bildirir ki, bölgədən yayılan görüntülər arasında Bəşər Əsəd rejimi əsgərlərinin tutularaq aparılması videosu sosial şəbəkələrdə ən çox paylaşılan və izlənilən videolar arasında yer alıb. Əsgərlər Suriya Milli Ordusu tərəfindən tutulub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

