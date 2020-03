Ruhani Putini İrana dəvət etdi

İran Prezidenti Həsən Ruhani son telefon danışığında Rusiya lideri Vladimir Putini Tehranda keçiriləcək Astana üçlüyünün zirvəsinə dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlai bildirib.

"Telefon danışığının bir hissəsi olaraq Prezident Ruhani həmkarı Vladimir Putini tezliklə İranda keçiriləcək Astana sammitinə dəvət etdi", - səfir Rusiya Federasiya Şurasının iclasında deyib.

Qeyd edək ki, Ruhani bundan əvvəl türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla söhbətində Rusiyanın iştirakı ilə gərginliyin artdığı İdlib də daxil olmaqla, müxtəlif mövzulu İran-Türkiyə-Suriya üçtərəfli görüşünün keçirilməsini təklif edib.

