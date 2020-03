Bakıda avtobusda cibgirlik hadisəsi baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, Nərimanov Rayon Polis İdarəsinin 17-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində martın 2-də xətt avtobusunda Bakı şəhər sakini M.Tarverdiyevin cibindən 1 500 manat dəyərində mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən paytaxt sakini A. Məmmədov tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.