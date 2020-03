İran koronavirusla mübarizədə Rusiyadan kömək istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlali bildirib. Diplomat İranın COVID-19-la mübarizədə Rusiyadan kömək istəməsi barədə sualına cavabında "Bəli, belə bir söhbət var", - deyib.

Kazım Cəlali İranda bu günə qədər 1500-dən çox insana yoluxan və 60-dan çox insanın ölümünə səbəb olan virusun qarşısının alınması istiqamətində göstərilən bütün yardımları alqışladığını deyib.

"Bütün ölkələrin, o cümlədən müttəfiqlərin humanitar yardımlarını alqışlayırıq", - deyə K.Cəlali bildirib. (sputnik.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.