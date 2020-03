Türkiyənin İdlibdə həyata keçirdiyi "Bahar qalxanı" hərəkatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün Türkiyə ordusu Bəşər Əsəd rejiminə aid daha bir hərbi təyyarəni düşürüb. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi rəsmi "Tvitter" hesabında açıqlama edib.

Qeyd edək ki, 2 gün öncə də Türkiyə ordusu rejimə aid 2 SU-24 təyyarəsini vurmuşdu.

