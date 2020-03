İranın daha 23 millət vəkilində koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Parlamentinin sədr köməkçisi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, bundan öncə İranda 2 dövlət məmuru koronavirus səbəbindən həyatını itirmişdi.

Mənbə: Hürriyet

