Tanınmış teleaparıcıya vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri təyin edilib.

Qeyd edək ki, uzun illər televiziya sahəsində çalışan Günay Malikqızı son olaraq PARK BULVAR-ın PR meneceri vəzifəsində çalışıb.

