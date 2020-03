OnePlus 8 smartfonu təqdim ediləcək - VİDEO

Hələ bir neçə müddət bundan öncə internetdə məlumatlar gəzirdi ki, OnePlus şirkəti OnePlus 8 smartfon seriyasını bu il daha tez təqdim edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "OnePlus" şirkətinin planları ilə yaxından əlaqəsi olan mənbə bildirib ki, şirkət "OnePlus 8" smartfon seriyasını aprel ayında təqdim edəcək. Güman olunur ki. təqdimat tədbiri təqribi olaraq aprel ayının ikinci həftəsində baş tutacaq. Təbii ki, "OnePlus" bu məlumatı rəsmi olaraq təsdiqləməyib.

Lakin ortaya çıxmış yeni məlumat doğrudursa deməli şirkət yaxın zamanda "OnePlus 8"-in təqdimat tarixini elan edəcək.

Son məlumat sızıntılarına əsasən "OnePlus 8 " və "OnePlus 8 Pro" modelləri 120 Hz-lik təsvir yenilənməsinə sahib ekrana, Snapdragon 865 prosessoruna və sürətli şarj texnologiyasına sahib olacaqlar. "OnePlus 8" modeli üçlü arxa kamera, Pro modeli isə dördlü arxa kamera ilə təchiz olunmalıdır.

Şirkət hal hazırda həmçinin daha sadələşdirilmiş "OnePlus 8 Lite" modeli üzərində də çalışır. Lakin onun adi modellər ilə birlikdə təqdim olunub-olunmayacağı bilinmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.