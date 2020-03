Ukraynada koronavirusa ilk yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Səhiyyə nazirinin müavini Viktor Lyaşko Nazirlər Kabinetinin təcili iclasında deyib.

O bildirib ki, Ukraynanın Çernovits vilayətindəndə yaşayan koronavirusa yoluxan şəxs bu yaxınlarda İtaliyadan qayıdıb.

Nazir müavini qeyd edib ki, həmin şəxs və birlikdə səyahət etdiyi həyat yoldaşı karantinə alınıblar.

