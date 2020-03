Mustafa Kamal Atatürkün 121 ildən sonra yeni bir fotosu ortaya çıxdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Respublikasının qurucusu Qazi Mustafa Kamal Atatürkün 18 yaşındakı fotoşəkili 121 il sonra mediyada görüntüləndi.

Məktəb-i Hərbiyə'nin 2-ci kurs tələbəsi ikən anası Zibeydə xanıma xatirə olaraq göndərilən fotoşəkillərin Atatürkün bugünümüzə qədər gəlib çatan ən qədim şəkli olduğu müəyyənləşib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

Mustafa Kamal (soldan 2-ci sırada oturur)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.