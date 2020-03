Yaponiyanın paytaxtı Tokioda Yay Olimpiya və Paralimpiya Oyunları ilin sonuna kimi təxirə salına bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hər iki yarışın məsul naziri Seyko Hasimoto oyunlara dair müqavilənin buna imkan verdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Tokio-2020 olimpiadası 24 iyul - 9 avqustda, paralimpiada isə 25 avqust - 6 sentyabrda olacaq. Yaponiyada koronavirusa görə bir sıra yarışlar təxirə salınıb.

