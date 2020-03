Bu gün Bakının Nizami rayonunun bir hissəsinə içməli suyun verilməsi dayandırılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a “Azərsu” ASC-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, buna səbəb rayonun ərazisində su xəttində baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasıdır.

Qurum yaranacaq narahatlıqla əlaqədar abunəçilərdən üzr istəyib.

