Bakı Zooparkı təmirdən sonra belə görünəcək - FOTOLAR

Bakı heyvanxanasının yenidənqurma işləri başa çatandan sonrakı təsvirini əks etdirən şəkillər dərc olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “ArchiCo” şirkəti tərəfindən həyata keçirilən yenidənqurma layihəsinə 2018-ci ildə İDEA ictimai birliyinin dəstəyi ilə başlanılıb. Heyvanxananın yenidən qurulmasının təşəbbüskarı İDEA rəhbəri, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevadır.

Ərazisi 2,25 hektardan 4,25 hektaradək genişləndiriləcək heyvanxanada əvvəlki darısqal qəfəslər daha genişləri ilə əvəzlənir. Burada saxlama şəraiti Avropa Heyvanxanalar və Akvariumlar Assosiasiyasının (EAZA) standartlarına uyğunlaşdırılacaq. Bundan əlavə, heyvanxana ərazisində baytarlıq klinikası da fəaliyyət göstərəcək. Heyvanxanada balıqlar və amfibiyalar üçün yeni akvaterrarium da yaradılacaq.

Həmçinin azyaşlı uşaqlar üçün burada ev heyvanlarının saxlanıldığı guşə (Pet Farm) və Kəpənəklər Evi də fəaliyyətdə olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.