"Google" şirkətinin İrlandiyanın Dublin şəhərində yerləşən ofisinin işçilərindən biri koronavirusa yoluxma şübhəsilə karantinə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkətin qəbul etdiyi qərara əsasən, virus təhlükəsi ilə əlaqədar ofisin 8 min əməkdaşı evdən işləyəcək.



Karantinə alınan şəxsdə koronavirusun aşkar edilib-edilməməsi məlum deyil.

