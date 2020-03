Liviyada müxalif general Xəlifə Xaftara tabe olan hərbi birliklər paytaxt Tripolidə yerləşən "Mitiqa" hava limanına raket zərbələri endirib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, atılan raketlər platformada saxlanılan iki sərnişin təyyarəsinə dəyib.

Hadisə zamanı təyyarələrdə heç kim olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.