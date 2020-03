Dəniz Akademiyasında dezinfeksiya işləri aparılıb

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) koronavirusla bağlı əks-epidemik profilaktik tədbirləri davam etdirir.

ASCO-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, müəyyənləşdirilmiş qrafikə uyğun olaraq bugün Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə məxsus Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında, akademiyanın tələbə yataqxanasında və Azərbaycan Dənizçilər Kollecində dezinfeksiya işləri aparılıb. Dezinfeksiya bu sahədə ixtisaslaşmış və müvafiq lisenziyaya malik şirkət tərəfindən həyata keçirilib. Proses ASCO-nun Sosial inkişaf və nəqliyyat şöbəsinin əməkdaşlarının nəzarəti ilə yerinə yetirilib.



ASCO-da mütəmadi olaraq aparılan dezinfeksiya işlərinə nəzarət gücləndirilib. Dezinfeksiya tədbirləri xüsusi qrafiklə gəmilərdə ayda bir dəfə, sahildə yerləşən strukturların inzibati binaları və ərazilərində isə iki dəfə yerinə yetirilir. Səlahiyyətli qurumların göstəriş və təlimatlarına müvafiq olaraq sanitar-gigiyenik tədbirlərin təkrarlanması da diqqətdə saxlanılır.



Dezinfeksiya işləri ilə paralel ASCO-nun struktur idarələrində əməkdaşlar arasında maarifləndirmə tədbirləri də davam etdirilir. “Dənizçilər poliklinikası” MMC-nin həkimləri mütəmadi olaraq virusun əlamətləri və virusdan qorunma yolları barədə əməkdaşlara məlumat verirlər.



Koronavirus ilə bağlı ASCO-da vətəndaşların maarifləndirilməsi, məlumatlandırılması və virusla bağlı suallarının cavablandırılması məqsədilə rəhbər şəxslərdən ibarət qərargah və (050) 274-30-82 nömrəli “qaynar xətt” də fəaliyyət göstərir.

