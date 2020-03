“Martın 10-u dərs günü olmaqla, martın 3-dən martın 10-na qədər bütün təhsil müəssisələrində tədrisin dayandırılması qərarı verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əgər ehtiyac yaranarsa, ayrı-ayrı məktəblərdə bu qərar uzadıla bilər”.

Bunu Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun rəhbəri Cəsarət Valehov deyib.

Onun sözlərinə görə, hələlik bu məsələ gündəmdə deyil.

