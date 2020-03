Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Pakistanın Baş Naziri İmran Xan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az “CNNTÜRK”ə istinadən xəbər verir ki, tərəflər Suriya ilə ikitərəfli münasibətlər, xüsusilə İdlibdəki vəziyyət və miqrant problemini müzakirə ediblər.



Baş Nazir İmran Xan İdlib və qaçqın mövzusunda Pakistanın hər zaman Türkiyənin yanında olduğunu bəyan edib.

