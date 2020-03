İspaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 134 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda 7 nəfərin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir.

Fevralında 24-dən etibarən ölkədə yoluxma hallarının artması müşahidə olunur.

Qeyd edək ki, Çində koronavirusa yoluxanların sayı 80 min nəfəri ötüb, onlardan 2946 nəfəri vəfat edib.

Ümumilikdə 72 ölkədə 10 min yoluxma, 160-dan çox ölüm faktı qeydə alınıb.

