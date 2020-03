Zaurla "Muşqulad" dalaşdı: "Səni mən adam etmişəm" - FOTO

Parodiyaçı Elnur Mahmudov aparıcı Zaur Kamal haqda və “Xəzər” TV-dəki fəalliyyətinə son qoyması barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə "İnstaqram" səhifəsində yazıb: "Bir həftə olar ki, “5/5” verilişindən ayrıldığımı sosial şəbəkədə elan etmişəm. Çünki verilişin aparıcısı öz kollektivinin yanında ərizəni hörmətsiz, kobud, özünəməxsus şəkildə qabağıma tulladı ki, könüllü yaz, işdən çıx. Səbəbini soruşduqda “Səninlə işləmək istəmirəm” dedi. Buna ən böyük şahidim Allahdır. Mən də öz növbəmdə cavab olaraq qarşısındakını alçaltmağı, sındırmağı sevən bu adama bildirdim ki, qarşındakı oğlandı, kiminləsə məni səhv salma, bunu normal insan kimi deyə bilərdin. O da “Səni mən adam eləmişəm” dedi. Allaha and olsun ki, heç bir səbəb göstərmədi. Aramızda müəyyən söz atışmaları oldu.

Kanalla olan münasibətimin, hörmətimin buna görə korlanmağını istəmədim və bir daha bu şəxslə üz-üzə gəlməmək üçün ərizəmi yazdım”.

Elnur iddia edib ki, bir çox müğənni Zaurun xahişi ilə onun videosunu "İnstaqram" hesabında paylaşır. Videoda isə Elnurun plastik əməliyyat etdirərək, üzündə dəyişiklik olunduğu ssenarisi qurulub: “Üç nəfərin yanında mənə səbəbsiz yerə “ərizəni yaz, işdən çıx” deyən, məndən narazı olan bu adam bir həftədir efirdə rəsmi olaraq deyə bilmir ki, Elnur Mahmudov bu verilişdən çıxıb. Əvəzində isə belə video düzəltdirib, müğənnilərə paylaşdırırlar. Müğənniləri də başa düşürəm, münasibətə görə edirlər, onlardan narazıçılığım yoxdur”.

