Almaniyanın BMW şirkətinin işçilərindən biri koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar şirkətin 150 işçisi karantinə alınıb.



Bildirilib ki, işçilər 14 gün müddətində karantində saxlanılacaq.

