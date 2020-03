Türkiyənin məşhur komediya aktyoru Atalay Dəmirci 5 il müddətinə həbs edilib.

Metbuat.az Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, aktyor "silahlı terror təşkilatına üzv olmaqla" ittiham edilib.

Məhkəmədə söz verilən Atalay Dəmirci iddiaları rədd edib və FETÖ təşkilatına üzv olmadığını bildirib. Lakin məhkəmə qərarını dəyişməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.