Bakıda inzibati binadan 60 min manatlıq oğurluq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əcnəbi vətəndaş Spelanay Xeyrullah Yasamal rayon Polis İdarəsinin 26-cı Polis Bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, Hüseyn Cavid prospekti, ev 20-də yerləşən inzibati binada naməlum şəxslər onun xidməti otağından 35.255 dollar (59933 manat) oğurlayıblar.

Faktla bağlı Yasamal rayon Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 177.3.2-ci (külli miqdarda oğurluq) madəsi ilə cinayət işi başlanılıb.(apa.az)

