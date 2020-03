Türkiyə kubokunda yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Trabzonspor" evdə "Fənərbağça"ya 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.

Cütün cavab görüşü aprelin 21-də keçiriləcək.

"Trabzonspor" - "Fənərbağça" - 2:1

Qollar: Aleksander Sörlott, 46, Filip Novak, 66 - Vedat Muriqi, 82

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.