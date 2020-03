BirKart əldə etmək daha asan oldu!

BirKart yeni “End to End” layihəsinin icrasına başlayıb. Layihə çərçivəsində müştərilər tərəfindən daxil olan BirKart müraciətlərinin emalı prosesi xeyli asanlaşdırılıb və tezləşdirilib. Beləliklə, BirKart arzusunda olan müştərilər vaxtlarına qənaət edərək kartı daha rahat və sürətli şəkildə əldə edə biləcəklər.



Metbuat.az xəbər verir ki, artıq banka gəlmədən BirKart-ı onlayn qaydada rəsmiləşdirmək mümkündür. Yaşı 18-dən yuxarı və rəsmi gəliri olan hər kəs www.birkart.az və www.kapitalbank.az saytları, WhatsApp və digər onlayn üsullar vasitəsi ilə BirKart-la bağlı müraciət edə bilər. Yenilik, həmçinin nağd pul krediti məhsuluna da şamil olunur. BirKart-ı və ya nağd pul kreditini götürmək üçün isə filialda sadəcə imza atmaq kifayətdir.

Qeyd edək ki, BirKart-ın 3 növü var – taksit, taksit/cashback və taksit/miles. BirKart bir sıra üstünlüklərə malikdir: 18 ayadək faizsiz taksitlə hissə-hissə ödəmək imkanı, birdəfəlik ödənişlərdə 40 günədək güzəşt müddəti, istənilən aviabiletə dəyişilməsi mümkün olan millərin toplanması, həmçinin 1,5%-dən 30%-dək Cashback imkanı, SMS məlumatlandırma xidməti isə pulsuzdur.

BirKart haqqında ətraflı məlumat üçün www.birkart.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya kartın Facebook səhifəsinə www.facebook.com/birkart.az müraciət edə bilərsiniz. BirKart sifarişi üçün həmçinin 8196 qısa nömrəsinə SMS və ya (+994 51) 250 99 99 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə müraciət etmək olar.

