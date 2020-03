İrandan qorxudan görüntü: Virusdan ölənləri basdırmağa yer tapılmır? - İDDİA / VİDEO

İranda xəstəxanada çəkilən görüntülər ölkədə koronavirusun hansı səviyyədə olduğunu göstərib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Çindən sonra koronavirudan ən böyük itkisi olan ölkələrdən biri olan İranda xəstəxanada çəkilən bu videoda onlarla cəsədin yığılıb qaldığı görülür. İranda virusun ən çox yayıldığı Qum şəhərində çəkildiyi iddia edilən görüntülər insanları dəhşətə gətirib. Videonu çəkən şəxs iddia edib ki, iran virusdan ölənlərin sayını gizlədir.

Qeyd edək ki, İranda koronavirusdan 77 nəfər ölüb, son iki gün ərzində isə 50 nəfərdə koronavirusa yoluxma halı aşkar edilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: sondakika.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.