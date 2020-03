Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 4-də Ağstafa Aqrar Sənaye Kompleksinin açılışında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kompleksin Müşahidə Şurasının sədri Rəsul Orucov dövlət başçısına müəssisədə yaradılan şərait barədə məlumat verib.

Prezident İlham Əliyev komplekslə tanış olub.

Sonra dövlət başçısı müəssisənin kollektivi ilə görüşüb.

