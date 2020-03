Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, martın 4-də qızılın qiyməti martın 3-ü ilə müqayisədə 71,927 manat artaraq 1 unsiya üçün 2 793,576 manat təşkil edib.

Gümüş 0,47 manat bahalaşaraq 1 unsiya üçün 29,3269 manata bərabər olub.

Platinin qiyməti 10,71 manat artaraq 1 509,94 manat, palladiumun qiyməti 273,088 manat azalaraq 4 230,501 manat təşkil edib.



Qeyd edək ki, troy unsiyası 31,1034768 qrama bərabər ölçü vahididir.

