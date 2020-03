Türkiyənin Kocaeli vilayətinin Başiskele və İzmit rayonlarında oğurluq edən azərbaycanlılar tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oğurluq faktı doqquz fərqli geyim mağazasında aşkar edilib.

Həmin yerlərdən paltar oğurlayanlar beş azərbaycanlı və Gürcüstan vətəndaşı olub.

Onların ümumilikdə 100 000 lirə (27,800 AZN) dəyərində paltar oğurladığı bildirilir.

Oğurlanan paltarlar mağaza sahiblərinə qaytarılıb. (oxu.az)

