Türkiyə ordusunun Suriyanın şimalında, İdlib vilayətində apardığı “Bahar qalxanı” hərəkatı çərçivəsində 2 əsgər şəhid olub, 6 əsgər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bölgədə müəyyən edilən hədəflərə zərbələr endirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.