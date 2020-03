Əfqanıstanda "Taliban” qruplaşmasının üzvləri ilə döyüşlərdə dövlət təhlükəsizliyinin 18 əməkdaşı həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, taliblər bu gecə Qunduz əyalətində nəzarət-buraxılış məntəqəsinə hücum ediblər. Hücum dəf edilən zaman 15 əsgər və 3 polis əməkdaşı həlak olub. Qarşı tərəfin itkiləri barədə açıqlama verilmir.

Bundan başqa, bu gün səhər Qunduz əyalətinin Tacikistan sərhədinə yaxın İmam Sahib dairəsində 10 əsgər oğurlanıb.

