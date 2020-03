Xalq artisti Xuraman Hacıyeva yad ediləcək

Martın 7-də Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında Xalq artisti Xuraman Hacıyevanın anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş “Sərgüzəşti-Vəziri-Xani-Lənkəran” tamaşası nümayiş olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, tamaşadan əvvəl aktrisanın həyat yolu və fəaliyyəti haqqında çıxışlar olacaq.

Sonra tamaşa nümayiş ediləcək.

1965-ci ildə kinorejissor Tofiq Tağızadənin ekranlaşdırdığı "Arşın mal alan" bədii filmində Asya rolu ilə şöhrət qazanan aktrisa 1972-ci ildən Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmağa başlayıb. O, teatrdakı fəaliyyətinə görə 1979-cu ildə Əməkdar artist, 1999-cu ildə isə Xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. (apa.az)



