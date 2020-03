"Eurovision-2020" də Azərbaycanı təmsil edəcək müğənni Samirə Əfəndinin yarışmada ifa edəcəyi mahnı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Cleoptra" adlı mahnısından bir hissəni rəsmi "YouTube" səhifəsinə yerləşdirib.

Qeyd edək ki, Mahnı müsabiqəsi 12, 14 və 16 may tarixlərində Rotterdam şəhərində "Ahoy Arena"da keçiriləcək.

