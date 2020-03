Bu il Azərbaycanda ad, soyad, soyad sonluğu və ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət edənlərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, 2020-ci ilin ötən dövründə (yanvar-fevral ayları) qeydiyyat şöbələrində 390 adın, soyadın, soyad sonluğunun və ata adının dəyişdirilməsi qeydə alınıb və bu proses vətəndaşların istəyinə və ərizəsinə əsasən həyata keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.