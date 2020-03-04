Aktual mövzular: Qarabağ, Məzənnə

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22:32 4 Mart 2020
39 Ölkə
Cavidan Mirzəzadə
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"BMW" şirkəti olduqca radikal bir qərara imza atıb. Alman avtomobil istehsalçısı 23 il sonra loqosunu dəyişdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət sonuncu dəfə 1997-ci ildə yeni loqonu istifadəyə vermişdi.

“Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor”

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti.

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metbuat.az

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