Füzuli rayonu istiqamətində keçirilən monitorinq yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyindən verilnə məlumata görə, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq, martın 4-də Füzuli rayonu istiqamətində Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində keçirilən monitorinq insidentsiz başa çatıb.

