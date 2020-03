Bakı və Rostov şəhərləri arasında birbaşa aviareys işə düşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rostov vilayətinin qubernatoru Vasili Qolubev deyib.

O qeyd edib ki, bu gün Bakıda keçirilmiş “Azərbaycanda Rostov vilayəti günləri” biznes forumu çərçivəsində “Azimut” aviaşirkəti və “PAŞA Travel” arasında müqavilə bağlanıb. Müqaviləyə görə, martın 30-da Rostovla Bakı arasında birbaşa aviareyslər başlayacaq.

Qubernatorun sözlərinə görə, Azərbaycanla Rostov vilayəti arasında birbaşa reyslərin açılması ikitərəfli əməkdaşlığın humanitar istiqamətlərinə də müsbət təsir göstərəcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.